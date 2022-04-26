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Снова в строю. Малиновский вернулся в общую группу Аталанты

Наши за границей
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Украинец готовится к предстоящему матчу Серии А

Снова в строю. Малиновский вернулся в общую группу Аталанты

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский возобновил тренировки в общей группе команды, сообщает пресс-служба "бергамасков"

Напомним, что 18 апреля 28-летний украинец травмировался в матче с "Вероной" (1:2), а также пропустил 23 апреля встречу с "Венецией" (3:1).

Однако наш земляк преодолел свое повреждение и уже готовится к перенесенному поединку 20-го тура Серии А против "Торино", который состоится 27 апреля и начнется в 21:15.

В текущем сезоне на счету Руслана 37 матчей, десять голов и пять голевых передач.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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Источник:
atalanta.it

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