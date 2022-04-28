Коноплянка: Хочется уже набрать форму и помочь Краковии
Украинец рассказал, что его мотивирует продолжать играть в футбол
Фото: cracovia.pl
Украинский полузащитник "Краковии" Евгений Коноплянка рассказал, что мотивирует его продолжать заниматься футболом в непростое время войны в Украине.
"Хочется уже набрать форму и помочь команде "Краковия". Здесь хорошие игроки, хороший клуб. У них очень комфортно и они действительно любят футбол. Поэтому хочется им помочь.
У меня долго не было игровой практики, хочется словно заново пойти записаться на футбол и быть как будто первый день в футболе. Наверное, только это меня подталкивает. А если бы я был в игровом тонусе, всегда играл, наверное, было бы не до футбола. Когда все это видишь, тем более когда семья далеко от тебя, точно не до этого", — сказал Коноплянка.
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