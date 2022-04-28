  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Коноплянка: Хочется уже набрать форму и помочь Краковии
В тренде

Коноплянка: Хочется уже набрать форму и помочь Краковии

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец рассказал, что его мотивирует продолжать играть в футбол

Коноплянка: Хочется уже набрать форму и помочь Краковии

Фото: cracovia.pl

Новина українською

Украинский полузащитник "Краковии" Евгений Коноплянка рассказал, что мотивирует его продолжать заниматься футболом в непростое время войны в Украине.

"Хочется уже набрать форму и помочь команде "Краковия". Здесь хорошие игроки, хороший клуб. У них очень комфортно и они действительно любят футбол. Поэтому хочется им помочь.

У меня долго не было игровой практики, хочется словно заново пойти записаться на футбол и быть как будто первый день в футболе. Наверное, только это меня подталкивает. А если бы я был в игровом тонусе, всегда играл, наверное, было бы не до футбола. Когда все это видишь, тем более когда семья далеко от тебя, точно не до этого", — сказал Коноплянка.

Читайте такжеКараваев: Нам придают сил ВСУ, наши волонтеры, защищающие нашу страну
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Коноплянка Краковия (Краков) война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
28.04.2022 в 13:25
Відпрацьований матеріал...ще й без бажання
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде