  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Коноплянка: Взял бы в руки оружие. В Counter-Strike играть умею, по головам пошел бы неплохо
В тренде

Коноплянка: Взял бы в руки оружие. В Counter-Strike играть умею, по головам пошел бы неплохо

Наши за границей
(4 голосов)

Украинский футболист готов защищать родную страну

Коноплянка: Взял бы в руки оружие. В Counter-Strike играть умею, по головам пошел бы неплохо

Фото: УАФ / Автор - неизвестен

Новина українською

Полузащитник "Краковии" Евгений Коноплянка заявил, что готов защищать Украину с оружием в руках.

"Взял ли бы в руки оружие? Да, взял бы, смотря сколько пользы бы это принесло. В Counter-Strike играть умею, так что думаю, что по головам пошел бы неплохо. Люди должны помогать тем, что у них очень хорошо получается, тогда будет польза.

Думаю, сейчас любой человек в Европе не против иметь украинский паспорт. Мы должны всей страной объединится вместе с другими странами и показать всему миру, что происходит. Уверен, что мы все равно победим россию, потому что она одна, а нас много", — сказал Коноплянка в интервью Футбол NEWS.

Читайте такжеКоноплянка: Хочется уже набрать форму и помочь Краковии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Евгений Коноплянка Краковия (Краков) война с Россией
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде