Коноплянка: Взял бы в руки оружие. В Counter-Strike играть умею, по головам пошел бы неплохо
Украинский футболист готов защищать родную страну
Фото: УАФ / Автор - неизвестен
Полузащитник "Краковии" Евгений Коноплянка заявил, что готов защищать Украину с оружием в руках.
"Взял ли бы в руки оружие? Да, взял бы, смотря сколько пользы бы это принесло. В Counter-Strike играть умею, так что думаю, что по головам пошел бы неплохо. Люди должны помогать тем, что у них очень хорошо получается, тогда будет польза.
Думаю, сейчас любой человек в Европе не против иметь украинский паспорт. Мы должны всей страной объединится вместе с другими странами и показать всему миру, что происходит. Уверен, что мы все равно победим россию, потому что она одна, а нас много", — сказал Коноплянка в интервью Футбол NEWS.
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