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Коноплянка: Жду вызова в сборную Украины. Песочек еще с меня не сыпется

Наши за границей
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Фуболист ожидает приятное известие от Александра Петракова

Коноплянка: Жду вызова в сборную Украины. Песочек еще с меня не сыпется

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Краковии" Евгений Коноплянка признался, что ждет вызова в национальную сборную Украины.

"Вызов в сборную? Конечно, я его жду. Песочек еще с меня не сыпется, поэтому хочу помочь. Нужно не сидеть на месте, потому что так ты деградируешь, а помогать чем можешь.

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Если ты играешь, то можешь опять вернутся в сборную, потому что есть такие цели", - сказал Коноплянка в интервью Футбол NEWS.

Напомним, что в последний раз в футболке сборной Украины Коноплянка выходил в сентябре 2020 в матче Лиги Наций против Швейцарии. В активе футболиста 86 матчей и 21 гол.

1 июня наша главная команда страны встретится с Шотландией в рамках полуфинала плей-офф отбора на ЧМ-2022. Наставник "сине-желтых" Александр Петраков еще не объявлял список вызванных легионеров.

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В статье: Евгений Коноплянка Украина Краковия (Краков)
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Источник:
ТК Футбол

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