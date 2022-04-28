Коноплянка: Жду вызова в сборную Украины. Песочек еще с меня не сыпется

Полузащитник "Краковии" Евгений Коноплянка признался, что ждет вызова в национальную сборную Украины.

"Вызов в сборную? Конечно, я его жду. Песочек еще с меня не сыпется, поэтому хочу помочь. Нужно не сидеть на месте, потому что так ты деградируешь, а помогать чем можешь. Читайте также Коноплянка: Хочется уже набрать форму и помочь Краковии Если ты играешь, то можешь опять вернутся в сборную, потому что есть такие цели", - сказал Коноплянка в интервью Футбол NEWS.

Напомним, что в последний раз в футболке сборной Украины Коноплянка выходил в сентябре 2020 в матче Лиги Наций против Швейцарии. В активе футболиста 86 матчей и 21 гол.

1 июня наша главная команда страны встретится с Шотландией в рамках полуфинала плей-офф отбора на ЧМ-2022. Наставник "сине-желтых" Александр Петраков еще не объявлял список вызванных легионеров.