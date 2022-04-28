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Коноплянка: Даже ничего не сделав, я обращаюсь к людям в россии: "Да скажи хоть что-то!"

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Коноплянка: Даже ничего не сделав, я обращаюсь к людям в россии: "Да скажи хоть что-то!"

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский футболист Евгений Коноплянка поделился своими эмоциями и переживаниями из-за войны с рф.

"Того, как эти нелюди решили зайти на нашу землю с такой агрессией, я не мог представить никогда в жизни. Это, наверное, самый страшный сон, который может быть. Когда читаешь, что они делают с детьми, с родителями, даже не знаю, что можно придумать хуже. Не знаю, насколько для этого нужно быть нечеловечными, страшно потом жить с этим.

Даже ничего не сделав, я обращаюсь к людям в россии, ты уже несешь этот грех, потому что ты не против этой войны и ничего не говоришь. "Да скажи хоть что-то!". Если каждый в россии понемножку что-то скажет, все кардинально поменяется", - рассказал Евгений.

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В статье: Евгений Коноплянка война с Россией
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