Яремчук: С эвакуацией родителей жены из Чернигова помог Ярмоленко

Нападающий сборной Украины и "Бенфики" Роман Яремчук рассказал, как Андрей Ярмоленко помог покинуть, находящийся под ударом российских войск Чернигов, родителям его жены.

"У моей жены родители были довольно долгое время в Чернигове. Если я не ошибаюсь, то 43 дня они там сидели. Мы через волонтеров помогали, чтобы им просто привезли буханку хлеба, бутылку воды. Столь ситуация была критической, что я даже не знал, что делать.

Обратился к Андрею Ярмоленко, зная, что он из Чернигова и говорю: "Помоги чем сможешь, я отблагодарю". Конечно, Андрей откликнулся на мою просьбу и практически через два дня их вывезли. Ситуация была достаточно сложной", — сказал Яремчук.