Яремчук: С эвакуацией родителей жены из Чернигова помог Ярмоленко
Взаимопомощь
фото - Олександр Приходько
Нападающий сборной Украины и "Бенфики" Роман Яремчук рассказал, как Андрей Ярмоленко помог покинуть, находящийся под ударом российских войск Чернигов, родителям его жены.
"У моей жены родители были довольно долгое время в Чернигове. Если я не ошибаюсь, то 43 дня они там сидели. Мы через волонтеров помогали, чтобы им просто привезли буханку хлеба, бутылку воды. Столь ситуация была критической, что я даже не знал, что делать.
Обратился к Андрею Ярмоленко, зная, что он из Чернигова и говорю: "Помоги чем сможешь, я отблагодарю". Конечно, Андрей откликнулся на мою просьбу и практически через два дня их вывезли. Ситуация была достаточно сложной", — сказал Яремчук.
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