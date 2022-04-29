Яремчук: Зеленский доказал свою верность Украине не словами, а действиями

Форвард "Бенфики" и национальной сборной Украины Роман Яремчук поделился своим мнением, почему Президент Владимир Зеленский сегодня имеет столь высокий уровень доверия среди украинцев.

- На мой взгляд, люди его так приняли из-за того, что он решил остаться в стране, когда ему предлагали ее покинуть. Это действительно очень серьезный поступок, не только слова, но и действия. Мало бы людей поступило так, как он поступил в этой ситуации.

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- Есть вопросы, кто следующий президент Украины?

- Нет, я уверен, что Зеленский тоже будет счастлив, если он победит в этой войне и уйдет. Самое главное, чтобы сохранилась Украина, а мы все были здоровы и живы. Кто будет следующим президентом, это действительно не важно, главное, чтобы это был проукраинский человек, — сказал Яремчук в интервью "Денисов TIME. Война".