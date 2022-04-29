Яремчук - о волонтёрстве: Помогал доставить бронежилеты на Чернигов
Украинский футболист всячески старается помочь ВСУ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук рассказал, как во время войны пытается помогать Вооруженным Силам Украины.
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"С легионерами, играющими за границей, мы помогли собрать достаточно большую сумму на ВСУ. А потом, когда начались бои в Чернигове, я с ребятами из Львова помогал, чтобы доставить бронежилеты на Чернигов.
В настоящее время я стараюсь больше помогать людям, которые находятся в Португалии", - сказал Яремчук в интервью программе "Денисов TIME. Война".
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Источник:ТК Футбол
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