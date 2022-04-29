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Яремчук - о волонтёрстве: Помогал доставить бронежилеты на Чернигов

Наши за границей
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Украинский футболист всячески старается помочь ВСУ

Яремчук - о волонтёрстве: Помогал доставить бронежилеты на Чернигов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук рассказал, как во время войны пытается помогать Вооруженным Силам Украины.

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"С легионерами, играющими за границей, мы помогли собрать достаточно большую сумму на ВСУ. А потом, когда начались бои в Чернигове, я с ребятами из Львова помогал, чтобы доставить бронежилеты на Чернигов.

В настоящее время я стараюсь больше помогать людям, которые находятся в Португалии", - сказал Яремчук в интервью программе "Денисов TIME. Война".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук война с Россией
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Источник:
ТК Футбол

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