Яремчук - о волонтёрстве: Помогал доставить бронежилеты на Чернигов

Форвард "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук рассказал, как во время войны пытается помогать Вооруженным Силам Украины.

"С легионерами, играющими за границей, мы помогли собрать достаточно большую сумму на ВСУ. А потом, когда начались бои в Чернигове, я с ребятами из Львова помогал, чтобы доставить бронежилеты на Чернигов.

В настоящее время я стараюсь больше помогать людям, которые находятся в Португалии", - сказал Яремчук в интервью программе "Денисов TIME. Война".