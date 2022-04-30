Принадлежащий Заре Шахаб Захеди сделал дубль во втором матче подряд
До этого он не забивал пять месяцев
Фото: ORIGO
Иранский форвард "Зари" Шахаб Захеди, играющий на правах аренды за венгерский клуб "Академия Пушкаша", забил два гола во втором матче чемпионата подряд. До этого игрок не забивал с 7 ноября 2021 года, когда в матче УПЛ сделал хет-трик в ворота ровненского "Вереса".
???? ⚽ @Shahab__Zahedipic.twitter.com/tEojllqvk6— Gol Bezan (@GolBezan) April 30, 2022
На этот раз Захеди сделал дубль в ворота "Мезёкёвешда", идущего восьмым в таблице чемпионата Венгрии. В предыдущем туре Шахаб забил два "Фехервару", который находится на пятом месте.
Команда самого Захеди, "Академия Пушкаша", идет второй в таблице, однако уже потеряла шансы на чемпионство, отстав от лидера – "Ференцвароша" – на 13 очков. За "Академию" также играет украинец Артем Фаворов.
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