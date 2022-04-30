Принадлежащий Заре Шахаб Захеди сделал дубль во втором матче подряд

Иранский форвард "Зари" Шахаб Захеди, играющий на правах аренды за венгерский клуб "Академия Пушкаша", забил два гола во втором матче чемпионата подряд. До этого игрок не забивал с 7 ноября 2021 года, когда в матче УПЛ сделал хет-трик в ворота ровненского "Вереса".

На этот раз Захеди сделал дубль в ворота "Мезёкёвешда", идущего восьмым в таблице чемпионата Венгрии. В предыдущем туре Шахаб забил два "Фехервару", который находится на пятом месте.

Команда самого Захеди, "Академия Пушкаша", идет второй в таблице, однако уже потеряла шансы на чемпионство, отстав от лидера – "Ференцвароша" – на 13 очков. За "Академию" также играет украинец Артем Фаворов.