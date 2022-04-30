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Принадлежащий Заре Шахаб Захеди сделал дубль во втором матче подряд

Наши за границей
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До этого он не забивал пять месяцев

Принадлежащий Заре Шахаб Захеди сделал дубль во втором матче подряд

Фото: ORIGO

UA-Футбол
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Иранский форвард "Зари" Шахаб Захеди, играющий на правах аренды за венгерский клуб "Академия Пушкаша", забил два гола во втором матче чемпионата подряд. До этого игрок не забивал с 7 ноября 2021 года, когда в матче УПЛ сделал хет-трик в ворота ровненского "Вереса".

На этот раз Захеди сделал дубль в ворота "Мезёкёвешда", идущего восьмым в таблице чемпионата Венгрии. В предыдущем туре Шахаб забил два "Фехервару", который находится на пятом месте.

Команда самого Захеди, "Академия Пушкаша", идет второй в таблице, однако уже потеряла шансы на чемпионство, отстав от лидера – "Ференцвароша" – на 13 очков. За "Академию" также играет украинец Артем Фаворов.

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В статье: Заря (Луганск) Академия Пушкаша (Венгрия) Шахаб Захеди
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