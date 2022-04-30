Зинченко остался в запасе на матч против Лидса
Украинец появлялся в основе в двух последних матчах Ман Сити
Фото: MARCA
Украинский левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в стартовый состав команды на матч АПЛ против "Лидс Юнайтед". Вместо него слева в обороне сыграет нидерландец Натан Аке.
???????????????? ???????????????? ????????— Manchester City (@ManCity) April 30, 2022
XI | Ederson, Cancelo, Dias, Laporte, Ake, Rodrigo, Gundogan (C), Grealish, Jesus, Foden, Sterling
SUBS | Steffen, Zinchenko, De Bruyne, Bernardo, Fernandinho, Mahrez, Egan-Riley, Mbete, McAtee#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/RwjTQcuz8A
Зинченко сыграл во всех трех последних матчах "Ман Сити" во всех турнирах, в двух из них – против мадридского "Реала" и "Уотфорда" он выходил в основе. В игре с последними он отличился результативным действием, сделав ассист на Габриэля Жезуса.
В следующем матче, после "Лидса", "Манчестер Сити" сыграют в ответном матче полуфинала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".
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