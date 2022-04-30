Зинченко остался в запасе на матч против Лидса

Украинский левый защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не попал в стартовый состав команды на матч АПЛ против "Лидс Юнайтед". Вместо него слева в обороне сыграет нидерландец Натан Аке.

Зинченко сыграл во всех трех последних матчах "Ман Сити" во всех турнирах, в двух из них – против мадридского "Реала" и "Уотфорда" он выходил в основе. В игре с последними он отличился результативным действием, сделав ассист на Габриэля Жезуса.

В следующем матче, после "Лидса", "Манчестер Сити" сыграют в ответном матче полуфинала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".