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Ярмоленко лично закупил машину скорой для нужд Чернигова

Наши за границей
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Заботится о своей Родине

Ярмоленко лично закупил машину скорой для нужд Чернигова

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинские футболисты продолжают материально поддерживать ВСУ и своих пострадавших в войне соотечественников. К инициативе от украинцев в этот раз присоединился вингер лондонского "Вест Хэма" и капитан национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко:

“С радостью присоединился к благотворительной инициативе помочь своим землякам в Чернигове. Передаю от моей семьи машину скорой помощи, а также важный гуманитарный груз: медикаменты, продукты, товары первой необходимости.

Особые слова благодарности – волонтерам-украинцам, проживающим в Англии. Благодаря им в Украину отправятся еще две машины. Все будет Украина! Мы победим! Верим, боремся!”, – написал Ярмоленко в своем обращении.

Отметим, что Андрей с первого дня полномасштабного вторжения помогает украинскому народу. В частности, в конце февраля он перевел три миллиона гривен на нужды ВСУ. Ярмоленко – уроженец Санкт-Петербурга, однако почти все детство провел на Черниговщине.

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В статье: Андрей Ярмоленко война с Россией
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