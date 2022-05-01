Коротко, но ясно. Манчестерское издание точно оценило действия Зинченко в матче против Лидса
Украинец вышел на поле по ходу второго тайма
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 35-го тура Английской Премьер-лиги "Лидс" потерпел разгромное домашнее поражение от "Манчестер Сити" (0:4). В матче принял участие Александр Зинченко, выйдя на поле на 60-й минуте вместо Натана Аке.
Ресурс Manchester Evening News оценил полчаса украинца на поле в семь баллов, прокомментировав его игру словами "Улучшил качество". Четче и не придумаешь.
За отведенное Зинченко время он выполнил 22 точные передачи из 25 (88%), а также нанес один удар по воротам. За время его пребывания на поле “Ман Сити” дважды забил и не пропустил.
За четыре тура до финиша АПЛ "горожане" продолжают лидировать в чемпионате, опережая второй "Ливерпуль" на одно очко.
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