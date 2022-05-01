Лунин стал девятым украинцем с чемпионским титулом в пяти крупнейших европейских лигах

Мадридский "Реал" вчера, 30 апреля, благодаря победе над "Мальоркой" стал недостижимым для преследователей и оформил чемпионство Испании. Таким образом, голкипер "сливочных" Андрей Лунин впервые в карьере получил чемпионский титул.

Он стал вторым украинцем, который побеждал в Ла Лиге, а также девятым, кто завоевал титул чемпионата среди пяти крупнейших европейских лиг.

Рекордсменом в этом показателе является Александр Зинченко, у которого три таких трофея. На втором месте идет Анатолий Тимощук с двумя титулами, в остальных – по одному чемпионству.

Напомним, что Лунин не провел ни минуты в этом чемпионате. Правда, у него есть шанс выйти в составе "Реала" - до финиша первенства осталось четыре тура.

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