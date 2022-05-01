Лунин стал восьмым украинцем с чемпионским титулом в пяти крупнейших европейских лигах
Совсем скоро юбилей
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" вчера, 30 апреля, благодаря победе над "Мальоркой" стал недостижимым для преследователей и оформил чемпионство Испании. Таким образом, голкипер "сливочных" Андрей Лунин впервые в карьере получил чемпионский титул.
Он стал вторым украинцем, который побеждал в Ла Лиге, а также восьмым, кто завоевал титул чемпионата среди пяти крупнейших европейских лиг.
Рекордсменом в этом показателе является Александр Зинченко, у которого три таких трофея. На втором месте идет Анатолий Тимощук с двумя титулами, в остальных – по одному чемпионству.
Напомним, что Лунин не провел ни минуты в этом чемпионате. Правда, у него есть шанс выйти в составе "Реала" - до финиша первенства осталось четыре тура.
Украинские легионеры, становившиеся чемпионами стран большой футбольной пятерки
|
Сезон
|
Игрок
|
Чемпионат
|
Клуб
|
1990/91
|
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО
|
Италия
|
Сампдория
|
2001/02
|
Олег ЛУЖНЫЙ
|
Англия
|
Арсенал
|
2003/04
|
Виктор СКРИПНИК
|
Германия
|
Вердер
|
2003/04
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Италия
|
Милан
|
2009/10
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
Германия
|
Бавария
|
2009/10
|
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ
|
Испания
|
Барселона
|
2012/13
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
Германия
|
Бавария
|
2017/18
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
Англия
|
Манчестер Сити
|
2018/19
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
Англия
|
Манчестер Сити
|
2020/21
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
Англия
|
Манчестер Сити
|
2021/22
|
Андрей ЛУНИН
|
Испания
|
Реал
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