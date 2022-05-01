  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Лунин стал восьмым украинцем с чемпионским титулом в пяти крупнейших европейских лигах
В тренде

Лунин стал восьмым украинцем с чемпионским титулом в пяти крупнейших европейских лигах

Наши за границей
Обновлено
(3 голосов)

Совсем скоро юбилей

Лунин стал восьмым украинцем с чемпионским титулом в пяти крупнейших европейских лигах

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" вчера, 30 апреля, благодаря победе над "Мальоркой" стал недостижимым для преследователей и оформил чемпионство Испании. Таким образом, голкипер "сливочных" Андрей Лунин впервые в карьере получил чемпионский титул.

Он стал вторым украинцем, который побеждал в Ла Лиге, а также восьмым, кто завоевал титул чемпионата среди пяти крупнейших европейских лиг.

Рекордсменом в этом показателе является Александр Зинченко, у которого три таких трофея. На втором месте идет Анатолий Тимощук с двумя титулами, в остальных – по одному чемпионству.

Напомним, что Лунин не провел ни минуты в этом чемпионате. Правда, у него есть шанс выйти в составе "Реала" - до финиша первенства осталось четыре тура.

Украинские легионеры, становившиеся чемпионами стран большой футбольной пятерки

Сезон

Игрок

Чемпионат

Клуб

1990/91

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Италия

Сампдория

2001/02

Олег ЛУЖНЫЙ

Англия

Арсенал

2003/04

Виктор СКРИПНИК

Германия

Вердер

2003/04

Андрей ШЕВЧЕНКО

Италия

Милан

2009/10

Анатолий ТИМОЩУК

Германия

Бавария

2009/10

Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ

Испания

Барселона

2012/13

Анатолий ТИМОЩУК

Германия

Бавария

2017/18

Александр ЗИНЧЕНКО

Англия

Манчестер Сити

2018/19

Александр ЗИНЧЕНКО

Англия

Манчестер Сити

2020/21

Александр ЗИНЧЕНКО

Англия

Манчестер Сити

2021/22

Андрей ЛУНИН

Испания

Реал
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Дoбрый (землянин)
01.05.2022 в 16:08
Это же, как надо не уважать читателей и уважать промадридский Эспаньол, шо бы написать, шо мадридский "Реал" вчера, 30 апреля, благодаря победе над "Мальоркой" стал недостижимым для преследователей и оформил чемпионство Испании. Редакция, не надо, не спешите исправляться.
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
01.05.2022 в 15:57
Там помилка, у Баварії не було Українців!!!
Ответить
+3
0
Papaye (Dnipro)
01.05.2022 в 18:16
Якийсь ЧМОщук... Навіть пригадати такого неможу.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде