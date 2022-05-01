Миколенко выйдет в старте на матч против Челси
Шестой поединок украинца подряд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 35-го тура Английской Премьер-лиги "Эвертон" примет "Челси" на Гудисон Парк. В стартовом составе хозяев на левом фланге обороны появится защитник Виталий Миколенко.
Today’s Blues! ????#EVECHE pic.twitter.com/hw3vfjywCs— Everton (@Everton) May 1, 2022
Это уже шестой поединок для него подряд. В предыдущих пяти встречах 22-летний футболист проводил на поле по 90 минут.
Отметим, что обе команды находятся на третьей позиции в турнирной таблице, однако “Челси” занимает такое положение сверху, а “Эвертон” - снизу (соответственно третье и 18 место).
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