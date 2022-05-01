Миколенко выйдет в старте на матч против Челси

В рамках 35-го тура Английской Премьер-лиги "Эвертон" примет "Челси" на Гудисон Парк. В стартовом составе хозяев на левом фланге обороны появится защитник Виталий Миколенко.

Это уже шестой поединок для него подряд. В предыдущих пяти встречах 22-летний футболист проводил на поле по 90 минут.

Отметим, что обе команды находятся на третьей позиции в турнирной таблице, однако “Челси” занимает такое положение сверху, а “Эвертон” - снизу (соответственно третье и 18 место).