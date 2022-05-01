Миколенко полностью отыграл победный матч с Челси

В матче 35-го тура АПЛ "Эвертон" дома минимально обыграл лондонский "Челси", благодаря голу в начале второго тайма Ришарлисона.

Главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард доверил место в стартовом составе своей команды Виталию Миколенко и украинец провел на поле все 90 минут.

В текущем сезоне чемпионата Англии 22-летний Миколенко принял участие в 9 матчах.