Миколенко полностью отыграл победный матч с Челси
Очень важна победа "ирисок" в борьбе за выживание
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 35-го тура АПЛ "Эвертон"
Главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард доверил место в стартовом составе своей команды Виталию Миколенко и украинец провел на поле все 90 минут.
В текущем сезоне чемпионата Англии 22-летний Миколенко принял участие в 9 матчах.
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