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Миколенко полностью отыграл победный матч с Челси

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Очень важна победа "ирисок" в борьбе за выживание

Миколенко полностью отыграл победный матч с Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 35-го тура АПЛ "Эвертон" дома минимально обыграл лондонский "Челси", благодаря голу в начале второго тайма Ришарлисона.

Главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард доверил место в стартовом составе своей команды Виталию Миколенко и украинец провел на поле все 90 минут.

В текущем сезоне чемпионата Англии 22-летний Миколенко принял участие в 9 матчах.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон) Виталий Миколенко
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