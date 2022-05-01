ВИДЕО, как Миколенко упустил отличный шанс открыть счет голам за Эвертон

В матче 35-го тура АПЛ "Эвертон минимально обыграл "Челси", благодаря голу Ришарлисона на 46-й минуте. Спустя две минуты встречи украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко имел отличный шанс, чтобы удвоить преимущество команды Лэмпарда и открыть счет своим голам в составе английского клуба.

Видео промаха Миколенко