ВИДЕО, как Миколенко упустил отличный шанс открыть счет голам за Эвертон
Виталий имел практически выход один на один с голкипером
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 35-го тура АПЛ "Эвертон минимально обыграл "Челси", благодаря голу Ришарлисона на 46-й минуте. Спустя две минуты встречи украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко имел отличный шанс, чтобы удвоить преимущество команды Лэмпарда и открыть счет своим голам в составе английского клуба.
Видео промаха Миколенко
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