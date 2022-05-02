Один из худших. Миколенко получил низкую оценку за матч с Челси
Наш соотечественник отыграл все 90 минут
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко принял участие в матче против "Челси" (1:0) в рамках 35-го тура чемпионата Англии.
22-летний украинец вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок. За это время Виталий 32 раза коснулся мяча, отдал 13 передач (54%) и 1 - ключевую, выиграл 1 воздушную дуэль, сделал 1 отбор, 1 раз пробил мимо ворот, а также 1 раз терял мяч.
Наш соотечественник получил оценку 6.4 от WhoScored, что является одним из самых плохих показателей в команде. Среди игроков основного состава меньше только у Делфа – 6,2. Портал SofaScore оценил игру Миколенко в 6.5 балла.
Популярное сейчас
- Германия хочет расширить антипутинскую коалицию за счет Индии
- Примера. Барселона - Мальорка 2:1. Лучший матч каталонцев за месяц
- Серия А. Рома не победила, а значит - Ювентус официально в Лиге Чемпионов
- Коротко, но ясно. Манчестерское издание точно оценило действия Зинченко в матче против Лидса
- "Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас". Путинский прихвостень Рогозин обратился к Анжелине Джоли
- Популярный музыкант Эд Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве. ВИДЕО