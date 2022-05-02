Один из худших. Миколенко получил низкую оценку за матч с Челси

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко принял участие в матче против "Челси" (1:0) в рамках 35-го тура чемпионата Англии.

22-летний украинец вышел в стартовом составе и отыграл весь поединок. За это время Виталий 32 раза коснулся мяча, отдал 13 передач (54%) и 1 - ключевую, выиграл 1 воздушную дуэль, сделал 1 отбор, 1 раз пробил мимо ворот, а также 1 раз терял мяч.

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Наш соотечественник получил оценку 6.4 от WhoScored, что является одним из самых плохих показателей в команде. Среди игроков основного состава меньше только у Делфа – 6,2. Портал SofaScore оценил игру Миколенко в 6.5 балла.