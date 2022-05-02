Коноплянка впервые сыграл полный матч в чемпионате Польши

Украинский полузащитник "Краковии" Евгений Коноплянка впервые сыграл на поле 90 минут за свой нынешний клуб.

32-летний украинец, права на которого принадлежат "Шахтеру", переехал в чемпионат Польши на правах аренды в начале февраля. С этого времени украинцу не удалось закрепить за собой статус ключевого игрока. Футболист также до сих пор не отличался результативными действиями.

В минувшее воскресенье Коноплянка провел на поле полный матч. Это произошло в матче "Краковии" против "Вислы" (0:0) в Экстраклясе

Таким образом, теперь в активе Евгения - 7 матчей за польскую команду (и 404 минуты, проведенные на поле — в среднем 58 минут за матч).