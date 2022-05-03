Коноплянка: После игры с Вислой президент клуба пошутил, что я играл как дерьмо

Украинский полузащитник "Краковии" Евгений Коноплянка подвел итоги дерби с "Вислой" (0:0), в котором он отыграл все 90 минут.

"Перед матчем партнеры мне рассказывали, что в этом противостоянии бьются, а не играют. Атмосфера? Замечательная. Но, к сожалению, мне дважды не удалось отличиться. Я за всю свою карьеру часто участвовал в подобных встречах. "Севилья" против "Бетиса", или "Днепр" против "Металлиста", это команды не из одного города, но мы тоже дрались за результат.

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Только что в раздевалку зашел президент и пошутил, что я сыграл как дерьмо. Это было весело. "Почему ты не забил, ты же Евгений Коноплянка? Я был уверен перед матчем, что ты забьешь". Но я ему объяснил, почему так случилось. Иногда так бывает, это как в казино. Ты ставишь на черный, а тут красный.

Матч с "Ракувом" на следующей неделе? С президентом об этом тоже разговаривали. Он хороший мотиватор. Это стало для меня неожиданностью. Правда, не расскажу, что он точно сказал. Теперь есть неделя, чтобы отдохнуть", - сказал Коноплянка.