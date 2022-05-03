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Коноплянка: После игры с Вислой президент клуба пошутил, что я играл как дерьмо

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец пока не забивал за новую команду

Коноплянка: После игры с Вислой президент клуба пошутил, что я играл как дерьмо

Фото: facebook.com/mkscracovia

Новина українською

Украинский полузащитник "Краковии" Евгений Коноплянка подвел итоги дерби с "Вислой" (0:0), в котором он отыграл все 90 минут.

"Перед матчем партнеры мне рассказывали, что в этом противостоянии бьются, а не играют. Атмосфера? Замечательная. Но, к сожалению, мне дважды не удалось отличиться. Я за всю свою карьеру часто участвовал в подобных встречах. "Севилья" против "Бетиса", или "Днепр" против "Металлиста", это команды не из одного города, но мы тоже дрались за результат.

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Только что в раздевалку зашел президент и пошутил, что я сыграл как дерьмо. Это было весело. "Почему ты не забил, ты же Евгений Коноплянка? Я был уверен перед матчем, что ты забьешь". Но я ему объяснил, почему так случилось. Иногда так бывает, это как в казино. Ты ставишь на черный, а тут красный.

Матч с "Ракувом" на следующей неделе? С президентом об этом тоже разговаривали. Он хороший мотиватор. Это стало для меня неожиданностью. Правда, не расскажу, что он точно сказал. Теперь есть неделя, чтобы отдохнуть", - сказал Коноплянка.

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В статье: Евгений Коноплянка Краковия (Краков)
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Источник:
CracoviaTV

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Комментарии (3)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.05.2022 в 09:40
Чисту правду сказав!
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0
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timo87 (Донецк)
03.05.2022 в 08:42
В каждой шутке есть доля шутки.
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royalstas (Вінниця)
03.05.2022 в 07:58
Коли до Коно дойде що то був не жарт?)
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