Ярмоленко забил и отдал голевой пас за молодежку Вест Хэма

Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе "Вест Хэма" U-23 в матче Премьер-лиги против "Дерби Каунти" (5:0).

На 28-й минуте он отметился голом, сделав счет 3:0. После перерыва Ярмоленко еще и ассистировал партнеру. Это произошло на 60-й минуте, а на 69-й украинец был заменен. Сам поединок завершился победой команды нашего соотечественника со счетом 5:0.

К слову, это третий матч Ярмоленко за молодежную команду в нынешнем сезоне. В августе Андрей дважды ассистировал в поединке АПЛ против "Арсенала" (6:1), а в феврале он отметился голом и удалением в матче Кубка АПЛ против "Суонси" (1:0).

За первую команду "молотобойцев" Ярмоленко провел 29 поединков, забил 3 гола и выполнил 1 результативную передачу.

"Вест Хэм" U-23 занимает 2-е место в молодежном первенстве, отставая от "Манчестер Сити" на 6 очков.