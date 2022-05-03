Ярмоленко забил и отдал голевой пас за молодежку Вест Хэма
Украинец приобщился к разгрому в молодежном первенстве
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе "Вест Хэма" U-23 в матче Премьер-лиги против "Дерби Каунти" (5:0).
На 28-й минуте он отметился голом, сделав счет 3:0. После перерыва Ярмоленко еще и ассистировал партнеру. Это произошло на 60-й минуте, а на 69-й украинец был заменен. Сам поединок завершился победой команды нашего соотечественника со счетом 5:0.
К слову, это третий матч Ярмоленко за молодежную команду в нынешнем сезоне. В августе Андрей дважды ассистировал в поединке АПЛ против "Арсенала" (6:1), а в феврале он отметился голом и удалением в матче Кубка АПЛ против "Суонси" (1:0).
За первую команду "молотобойцев" Ярмоленко провел 29 поединков, забил 3 гола и выполнил 1 результативную передачу.
"Вест Хэм" U-23 занимает 2-е место в молодежном первенстве, отставая от "Манчестер Сити" на 6 очков.
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