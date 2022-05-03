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Не оценили подмогу. Известна оценка Малиновского за матч с Салернитаной

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Украинец своим ассистом спас "Аталанту" от поражения

Не оценили подмогу. Известна оценка Малиновского за матч с Салернитаной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 35-го тура чемпионата Италии "Аталанта" на своем поле расписала боевую ничью с "Салернитаной". Игра закончилась со счетом 1:1.

Хозяева поединка отыгрались в конце встречи. Автором спасительного гола стал полузащитник Марио Пашалич, которому ассистировал украинский хавбек Руслан Малиновский.

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Добавим, что наш земляк начал встречу на скамейке запасных. Руслан вышел на поле на 76-й минуте, заменив Луиса Муриэля. За свой действия Малиновский получил 6.8 балла от WhoScored - это средний показатель среди игроков "бергамасков". Выше только у Хуан Муссо (8.4).

Лучшим футболистом матча был признан полузащитник и автор гола "Салернитаны" Эдерсон. Статистический портал оценил его действия в 8.8 балла.

Не оценили подмогу. Известна оценка Малиновского за матч с Салернитаной - изображение 1
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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Салернитана
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