В соперниках - Англия. Шевченко сыграет за сборную мира в благотворительном матче

Андрей Шевченко примет участие в благотворительном матче в составе сборной мира. Об этом передает Soccer Aid.

Поединок между сборной мира и сборной Англии пройдет 12-го июня в Лондоне. Сам Шевченко в ролике сказал, что эта игра еще никогда не была столь значимой.

Look who answered the call! ???? Andriy Shevchenko ( @jksheva7 ) is back with #SoccerAid for @unicef_uk this summer. ???????? ???? 12 June ????️ @LondonStadium ????️ https://t.co/TFDwZ3rhoy pic.twitter.com/EERUb34jG8

Another legend added to our 2022 squad list! ????



Who's excited to see Andriy Shevchenko (@jksheva7) line up once again with the #SoccerAid World XI? ????⚽️#SoccerAid ???????? @UNICEF_uk pic.twitter.com/6tO5PiKmiG