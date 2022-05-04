"Ублюдки бомбили мой родной город". Яремчук разъярен из-за обстрела Львова
российские оккупанты нанесли ракетный удар
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук отреагировал на взрывы во Львове, которые произошли в результате ракетных ударов российской армией.
"Сегодня эти ублюдки бомбили мой родной город ракетами", - написал украинский форвард на своей странице в Instagram.
Напомним, что в результате ракетного удара были повреждены три электроподстанции. В частности в нескольких районах Львова пропал свет, а также началось массовое отключение от интернета.
Фото: instagram.com/r.yaremchuk
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