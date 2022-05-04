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"Ублюдки бомбили мой родной город". Яремчук разъярен из-за обстрела Львова

Наши за границей
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российские оккупанты нанесли ракетный удар

"Ублюдки бомбили мой родной город". Яремчук разъярен из-за обстрела Львова

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Бенфики" и сборной Украины Роман Яремчук отреагировал на взрывы во Львове, которые произошли в результате ракетных ударов российской армией.

"Сегодня эти ублюдки бомбили мой родной город ракетами", - написал украинский форвард на своей странице в Instagram.

Напомним, что в результате ракетного удара были повреждены три электроподстанции. В частности в нескольких районах Львова пропал свет, а также началось массовое отключение от интернета.

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"Ублюдки бомбили мой родной город". Яремчук разъярен из-за обстрела Львова - изображение 1

Фото: instagram.com/r.yaremchuk

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Роман Яремчук война с Россией
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