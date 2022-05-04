Британский врач-волонтер привез в Чернигов реанимобиль от Андрея Ярмоленко

3-го мая в Чернигов доставили новый реанимобиль. Такая благотворительная помощь от британского и украинского фонда получила третья городская больница. Главным инициатором и спонсором закупки автомобиля стал черниговец, футболист Андрей Ярмоленко.

В город машину доставил британский врач Алед Джонс. Признается, дорога была тяжелая:

"Когда ты едешь из Лондона в Европу – это очень легко. Когда попадаешь в Украину – это немного сложнее. Потому что и дороги плохие, некоторые мосты были уничтожены. И еще одной проблемой было найти дизель".

Событие прокомментировал и сам Ярмоленко:

"Многие знают меня как спортсмена, защищающего честь страны на футбольном поле. Но прежде всего, я гражданин государства, который будет защищать сейчас свою независимость в это непростое время.

Мое детство проходило в родном Чернигове, там и начиналась моя карьера. Сейчас город разрушен, в состоянии гуманитарной катастрофы. Многие черниговцы до сих пор нуждаются в нашей с вами помощи"