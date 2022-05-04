  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Британский врач-волонтер привез в Чернигов реанимобиль от Андрея Ярмоленко
В тренде

Британский врач-волонтер привез в Чернигов реанимобиль от Андрея Ярмоленко

Наши за границей
(3 голосов)

Хорошее дело от капитана сборной

Британский врач-волонтер привез в Чернигов реанимобиль от Андрея Ярмоленко

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

3-го мая в Чернигов доставили новый реанимобиль. Такая благотворительная помощь от британского и украинского фонда получила третья городская больница. Главным инициатором и спонсором закупки автомобиля стал черниговец, футболист Андрей Ярмоленко.

В город машину доставил британский врач Алед Джонс. Признается, дорога была тяжелая:

"Когда ты едешь из Лондона в Европу – это очень легко. Когда попадаешь в Украину – это немного сложнее. Потому что и дороги плохие, некоторые мосты были уничтожены. И еще одной проблемой было найти дизель".

Британский врач-волонтер привез в Чернигов реанимобиль от Андрея Ярмоленко - изображение 1

Событие прокомментировал и сам Ярмоленко:

"Многие знают меня как спортсмена, защищающего честь страны на футбольном поле. Но прежде всего, я гражданин государства, который будет защищать сейчас свою независимость в это непростое время.

Мое детство проходило в родном Чернигове, там и начиналась моя карьера. Сейчас город разрушен, в состоянии гуманитарной катастрофы. Многие черниговцы до сих пор нуждаются в нашей с вами помощи"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Суспільне

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде