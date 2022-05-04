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Есть первый титул на Ближнем Востоке. Ребров с Аль-Айном выиграл кубок ОАЭ

Наши за границей
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Ждем золотой дубль

Есть первый титул на Ближнем Востоке. Ребров с Аль-Айном выиграл кубок ОАЭ

Фото: Al Ain FC

UA-Футбол
Новина українською

Украинский тренер Сергей Ребров стал обладателем кубка ОАЭ.

В финале турнира его "Аль-Айн" сумел обыграть "Шабаб Аль-Ахли". Основное время закончилось вничью 2:2, а в серии пенальти коллектив украинца оказался более стрессоустойчивым - 5:4.

Для Реброва это первый трофей на Ближнем Востоке. Вскоре будет и второй - его "Аль-Айн" с отрывом в семь очков лидирует в местном чемпионате.

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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