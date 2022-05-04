Есть первый титул на Ближнем Востоке. Ребров с Аль-Айном выиграл кубок ОАЭ

Украинский тренер Сергей Ребров стал обладателем кубка ОАЭ.

В финале турнира его "Аль-Айн" сумел обыграть "Шабаб Аль-Ахли". Основное время закончилось вничью 2:2, а в серии пенальти коллектив украинца оказался более стрессоустойчивым - 5:4.

Для Реброва это первый трофей на Ближнем Востоке. Вскоре будет и второй - его "Аль-Айн" с отрывом в семь очков лидирует в местном чемпионате.