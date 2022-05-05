Миколенко стал лучшим игроком Эвертона в апреле по версии фанатов

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко был признан лучшим игроком ливерпульского клуба в апреле по версии болельщиков. Голосование проходило на форуме фанатов "ирисок" GrandOldTeam.com.

"Виталий Миколенко находится в клубе всего четыре месяца. За это время его родина была погружена в войну, которой она не заслуживает, и забота о семье и близких должны занимать все его мысли.

Однако его выступления на поле продемонстрировали глубину характера и атлетизма. Его быстро полюбили верные Гудисону болельщики. Миколенко набрал чуть более 18% от общего количества поданных голосов", - говорится в заявлении на сайте.