Миколенко стал лучшим игроком Эвертона в апреле по версии фанатов
Настоящая гордость Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко был признан лучшим игроком ливерпульского клуба в апреле по версии болельщиков. Голосование проходило на форуме фанатов "ирисок" GrandOldTeam.com.
"Виталий Миколенко находится в клубе всего четыре месяца. За это время его родина была погружена в войну, которой она не заслуживает, и забота о семье и близких должны занимать все его мысли.
Однако его выступления на поле продемонстрировали глубину характера и атлетизма. Его быстро полюбили верные Гудисону болельщики. Миколенко набрал чуть более 18% от общего количества поданных голосов", - говорится в заявлении на сайте.
По результатам опроса, на втором месте оказался бразильский нападающий Ришарлисон, а на третьей строчке - воспитанник "ирисок" Энтони Гордон.
Добавим, что в апреле Миколенко 5 раз появлялся на поле, выходя в старте и отыграв в них все 90 минут. Однако результативными действиями не отличался.
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