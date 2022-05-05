Такого у ВСУ еще не было. Зозуля запустил новый волонтерский проект

Нападающий испанской "Фуэнлабрады" Роман Зозуля продолжает активно содействовать украинской армии.

32-летний украинец запустил новый волонтерский проект, цель которого - обеспечить наших защитников мотоциклами класса "Эндуро" и "Кросс".

"Каждый работник нашего фонда "Народна Армія" и физически, и материально выкладывается на 100%. Один из моих коллег продал даже собственную квартиру, чтобы обеспечивать наших защитников всем необходимым. А еще, конечно, поддержка каждого из вас для нас очень много значит и мы невероятно за нее благодарны.

Но ресурсы, к сожалению, очень быстро заканчиваются, а потребности только растут. Ибо жизнь и безопасность наших Героев на первом месте. Мы запустили еще один проект, который непременно ускорит нашу победу.

Мотоциклы класса "Эндуро" и "Кросс" повысят мобильность наших защитников и помогут выполнять любую задачу, оставаясь почти незаметными. В Украине до нас этого никто не делал, хотя во многих армиях мира это довольно распространенная практика.

Мы приобрели 10 таких красавцев, которые уже отправились на передовую. Но ведь этого катастрофически мало, поэтому хотим верить, что вы все еще с нами и продолжите донатить на помощь наших лучших воинов", - написал Зозуля на своей странице в Facebook.