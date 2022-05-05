Лунин - четвертый украинец, который вышел в финал Лиги чемпионов

Вчера, 4 мая мадридский "Реал" обыграл "Манчестер Сити" в полуфинале Лиги чемпионов (6:5 по сумме двух матчей) и вышел в финал, где встретится с "Ливерпулем".

Украинский вратарь "сливочных" Андрей Лунин хоть и не участвовал в матчах еврокубка, но смог внести свое имя в историю украинского футбола. 23-летний Лунин стал четвертым украинцем, который сумел достичь итоговой стадии престижного турнирна.

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Ранее это трижды удавалось Андрею Шевченко (с "Миланом" 2003 и 2005, и с "Челси" - в 2008), Анатолию Тимощуку (с "Баварией" в 2010, 2012 и 2013 года) и Александру Зинченко (с "Манчестер Сити" в 2021 году).

Победителем Лиги чемпионов становились Шевченко в сезоне 2002/2003 и Тимощук — в 2012/2013.

Напомним, что финал турнира состоится 28 мая на Стад де Франс в Париже.