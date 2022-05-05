Ребров скромно отреагировал на взятие первого трофея на Ближнем Востоке
Украинский специалист был кратким
Фото: alainclub.ae
Вчера, 4 мая, украинский тренер Сергей Ребров во главе "Аль-Айна" выиграл Кубок ОАЭ (Арабского залива) 2021/22. В финальном противостоянии команда Реброва одолела "Аль-Ахли" - 2:2 (5:4 в серии пенальти).
Сам украинский специалист весьма скромно прокомментировал победу своей команды.
"Празднование закончится сегодня. Все игроки прекрасно понимают, что у нас нет времени на новые празднования. Нужно удвоить усилия, и завтра мы обязательно начнем готовиться к новому матчу", – приводит слова Реброва официальный сайт "Аль-Айна".
Напомним, для Реброва это первый трофей на Ближнем Востоке. Вскоре будет и второй - его "Аль-Айн" с отрывом в семь очков лидирует в местном чемпионате.
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