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Ребров скромно отреагировал на взятие первого трофея на Ближнем Востоке

Наши за границей
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Украинский специалист был кратким

Ребров скромно отреагировал на взятие первого трофея на Ближнем Востоке

Фото: alainclub.ae

Новина українською

Вчера, 4 мая, украинский тренер Сергей Ребров во главе "Аль-Айна" выиграл Кубок ОАЭ (Арабского залива) 2021/22. В финальном противостоянии команда Реброва одолела "Аль-Ахли" - 2:2 (5:4 в серии пенальти).

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Сам украинский специалист весьма скромно прокомментировал победу своей команды.

"Празднование закончится сегодня. Все игроки прекрасно понимают, что у нас нет времени на новые празднования. Нужно удвоить усилия, и завтра мы обязательно начнем готовиться к новому матчу", – приводит слова Реброва официальный сайт "Аль-Айна".

Напомним, для Реброва это первый трофей на Ближнем Востоке. Вскоре будет и второй - его "Аль-Айн" с отрывом в семь очков лидирует в местном чемпионате.

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
alainclub.ae

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Комментарии (3)
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Дон Купер (Хмельницький)
05.05.2022 в 16:21
Вчора Реал Мадрид обіграв клуб посібника рашистів, шейха Мансура. В Іспанії заарештували вилупка-шарія. Ребров ( луганчанин ) виграв Кубок ОАЕ. Хід думок правильний.
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Дон Купер (Хмельницький)
05.05.2022 в 16:00
В "Аль-Айну" не дурні люди сидять в керівництві: запросили на солідний контракт ( 9 місяців ) тренера який проявив себе в Європі, і він в еміратах виграє все. Ребров - красень.
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Nevermore (Донецк)
05.05.2022 в 15:17
как это первого??
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