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Цыганык: У Шевченко нет никаких футбольных мыслей. Его интересуют гуманитарные проблемы Украины

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Легенда футбола старается помогать родине

Цыганык: У Шевченко нет никаких футбольных мыслей. Его интересуют гуманитарные проблемы Украины

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Игорь Цыганык развенчал слухи о том, что Андрей Шевченко может стать президентом итальянского клуба.

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"Шевченко приобретет "Пескару"? Это абсолютный бред. Расскажу историю. Шевченко действительно ездил на консультации к офтальмологу в Пескаре. Но так получилось, что в самолете он встретился с журналистом, который его заметил и почему решил себе придумать о приобретении клуба и начал распускать такие слухи по Италии. Опровержение. Это даже никто не опровергал. Просто все посмеялись над этим и на том закончилось.

Я позвонил Шевченко, он говорит: "Игорь у меня никаких футбольных мнений, я сейчас не готов сейчас говорить ни о футболе, ни о каких футбольных перспективах, ни о чем". Сейчас на данном этапе его больше интересуют гуманитарные проблемы Украины. То есть, о том, как помочь Украине, украинцам, находящимся за пределами Украины, ВСУ. Все мнения у него сейчас связаны с той ситуацией, которая есть в Украине, и он пытается помочь. Никаких футбольных моментов у него сейчас нет в уме и не может быть", - заявил Цыганык.

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В статье: Андрей Шевченко Игорь Цыганык
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Источник:
Football Hub

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