Ребров: Сейчас я говорю на украинском языке. Не очень приятно говорить на языке страны-агрессора
Прекрасная позиция!
Фото: alainclub.ae
Главный тренер эмирского "Аль-Айна" поделился, перешел ли он на украинский язык после начала полномасштабного вторжения:
“Сейчас я говорю на украинском языке. Каждый украинский гражданин понимает сейчас, насколько важен украинский язык.
Я уверен, что все мы перейдем, потому что понимаем, насколько это необходимо не для страны, а для себя, поскольку не очень приятно говорить на языке страны-агрессора”, - сказал Ребров.
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Источник:ТСН
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.05.2022 в 08:36
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