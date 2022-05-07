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Ребров: Сейчас я говорю на украинском языке. Не очень приятно говорить на языке страны-агрессора

Наши за границей
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(2 голосов)

Прекрасная позиция!

Ребров: Сейчас я говорю на украинском языке. Не очень приятно говорить на языке страны-агрессора

Фото: alainclub.ae

Новина українською

Главный тренер эмирского "Аль-Айна" поделился, перешел ли он на украинский язык после начала полномасштабного вторжения:

“Сейчас я говорю на украинском языке. Каждый украинский гражданин понимает сейчас, насколько важен украинский язык.

Я уверен, что все мы перейдем, потому что понимаем, насколько это необходимо не для страны, а для себя, поскольку не очень приятно говорить на языке страны-агрессора”, - сказал Ребров.

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ) война с Россией
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Источник:
ТСН

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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
07.05.2022 в 08:36
Не переймайся, на куй ми їхній корабель послали на російській.
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