Ребров: Сейчас я говорю на украинском языке. Не очень приятно говорить на языке страны-агрессора

Главный тренер эмирского "Аль-Айна" поделился, перешел ли он на украинский язык после начала полномасштабного вторжения:

“Сейчас я говорю на украинском языке. Каждый украинский гражданин понимает сейчас, насколько важен украинский язык.

Я уверен, что все мы перейдем, потому что понимаем, насколько это необходимо не для страны, а для себя, поскольку не очень приятно говорить на языке страны-агрессора”, - сказал Ребров.