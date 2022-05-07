Филиппов: Хочется вернуться в Десну

Бывший нападающий "Десны" Александр Филиппов рассказал о возможном возвращении в черниговский клуб, а также прокомментировал действия наставника "северян" Александра Рябоконя, вступившего в терроборону Киева:

“Футбол обязательно будет в таком городе как Чернигов. Его восстановят болельщики, найдутся люди. Все знают, как любят футбольный клуб “Десна”, как там относятся люди к футболу. Они живут этим. Верю, надеюсь и знаю, что скоро все обязательно закончится, и мы придем на новый стадион.

Конечно, хочется вернуться в “Десну”. Это было бы отлично. Держу в сердце этот футбольный клуб. Он мне многое дал. Мы пережили очень много отличных моментов и трудных. По крайней мере, это были прекрасные времена, хочется еще раз это пережить и с большими эмоциями и победами.

Я не был удивлен, потому что знаю Александра Дмитриевича как ответственного человека, который не покинет ни свою семью, ни родину. Он поступил и всегда поступал как настоящий человек. Уважение ему, здоровье и всего красивого”, - сказал Филиппов.