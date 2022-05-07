Украинец Артем Фаворов спас свою команду от поражения в чемпионате Венгрии

Украинский центральный полузащитник Артем Фаворов, выступающий за "Академию Пушкаша" в чемпионате Венгрии, принес своей команде ничью в предпоследнем матче чемпионата. Хавбек сравнял счет на 63 минуте игры с "Дебреценом".

Этот гол стал уже пятым для Фаворова в текущем розыгрыше чемпионата страны. Также на его счету один ассист. Помимо Артема, за "Академию" также играет арендованный у луганской "Зари" форвард Шахаб Захеди. В матче против "Дебрецена" его заменили на 42 минуте.

"Академия Пушкаша", благодаря голу Фаворова, вышла на второе место в таблице чемпионата, обогнав "Кишварду". Теперь у "Академии" 54 очка, у их оппонента – 53. Однако, у "Кишварды" есть матч в запасе.