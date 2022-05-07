Команда Зозули вылетела из второй Ла Лиги
Фуэнлабрада вышла в Сегунду лишь три года назад
Фото: Getty Images
"Фуэнлабрада", команда Романа Зозули, вылетела из второго дивизиона чемпионата Испании, Сегунды, проиграв "Реалу Сосьедад Б" со счетом 1:2. Команда потеряла математические шансы на сохранение места в лиге за три тура до её окончания.
Украинский форвард Роман Зозуля сыграл за команду в этом сезоне в 33 матчах, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста. К "Фуэнлабраде" он присоединился в июле прошлого года, перейдя из "Альбасете" в качестве свободного агента.
"Фуэнлабрада", команда из одноименного города, вышла в Сегунду впервые в своей истории в июне 2019 года. За три сезона она финишировала на восьмом, одиннадцатом и, скорее всего, 21 местах в Ла Лиге 2.
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