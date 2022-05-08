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Ярмоленко повторил рекорд Коноплянки, став только вторым украинцем с таким достижением

Наши за границей
(2 голосов)

Речь идет о еврокубках

Ярмоленко повторил рекорд Коноплянки, став только вторым украинцем с таким достижением

Фото: obozrevatel.com/ автор неизвестен

Новина українською

"Вест Хэм" и "Айнтрахт" встречались в рамках полуфинала Лиги Европы - по сумме двух матчей именно немецкая команда оказалась сильнее и прошла в следующий, решающий, раунд. Небольшой украинский след в этом противостоянии тоже есть: вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко появился на поле во втором матче во Франкфурте на 87-й минуте.

Хоть и на поле он провел не слишком много времени, но этого было достаточно, чтобы повторить достижения Коноплянки. В сезоне 2015-2016 гг. Евгений стал первым украинским легионером, выходившим на поле в полуфинале Лиги Европы. Правда, тогда "Севилья" не только прошла дальше, но и завоевала трофей.

Если говорить в общем обо всех украинских футболистах, то они участвовали еще и в полуфиналах, выступая за "Динамо" и "Шахтер" (дважды).

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В статье: Андрей Ярмоленко Евгений Коноплянка
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Комментарии (1)
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andyua (Kyiv)
08.05.2022 в 11:38
А Дніпро?
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