Ярмоленко повторил рекорд Коноплянки, став только вторым украинцем с таким достижением

"Вест Хэм" и "Айнтрахт" встречались в рамках полуфинала Лиги Европы - по сумме двух матчей именно немецкая команда оказалась сильнее и прошла в следующий, решающий, раунд. Небольшой украинский след в этом противостоянии тоже есть: вингер "молотобойцев" Андрей Ярмоленко появился на поле во втором матче во Франкфурте на 87-й минуте.

Хоть и на поле он провел не слишком много времени, но этого было достаточно, чтобы повторить достижения Коноплянки. В сезоне 2015-2016 гг. Евгений стал первым украинским легионером, выходившим на поле в полуфинале Лиги Европы. Правда, тогда "Севилья" не только прошла дальше, но и завоевала трофей.

Если говорить в общем обо всех украинских футболистах, то они участвовали еще и в полуфиналах, выступая за "Динамо" и "Шахтер" (дважды).