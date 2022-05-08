  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский вернулся в старт Аталанты впервые за пять матчей. Сыграет против Специи – Коваленко в запасе
В тренде

Малиновский вернулся в старт Аталанты впервые за пять матчей. Сыграет против Специи – Коваленко в запасе

Наши за границей
Обновлено
(1 голосов)

Мини-украинское дерби

Малиновский вернулся в старт Аталанты впервые за пять матчей. Сыграет против Специи – Коваленко в запасе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 36-го тура чемпионата Италии "Специя" примет "Аталанту" на "Стадио Альберто Пикко". Обе команды представляют украинцы, однако Малиновский выйдет с первых минут в составе гостей, а Коваленко начнет матч со скамейки для запасных.

Это первый поединок Малиновского с 14 апреля, когда он появляется в старте. За этот период Руслан трижды выходил из лавки для запасных (в общей сложности 60 мин) и однажды пропускал игру из-за травмы.

Коваленко во второй раз подряд начнет с запаса. Правда, он выходил на поле в восьми последних матчах подряд, так что не исключено, что украинцы все-таки пересекутся на поле.

Отметим, что “Специя” занимает 15 место в турнирной таблице Серии А, а “Аталанта” идет восьмой.

Матч между командами начался в 13:30. За текстовой трансляцией встречи от UA-Футбола можно следить здесь, а смотреть видеотрансляцию поединка здесь.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Виктор Коваленко Специя
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде