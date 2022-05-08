Малиновский вернулся в старт Аталанты впервые за пять матчей. Сыграет против Специи – Коваленко в запасе

В рамках 36-го тура чемпионата Италии "Специя" примет "Аталанту" на "Стадио Альберто Пикко". Обе команды представляют украинцы, однако Малиновский выйдет с первых минут в составе гостей, а Коваленко начнет матч со скамейки для запасных.

Это первый поединок Малиновского с 14 апреля, когда он появляется в старте. За этот период Руслан трижды выходил из лавки для запасных (в общей сложности 60 мин) и однажды пропускал игру из-за травмы.

Коваленко во второй раз подряд начнет с запаса. Правда, он выходил на поле в восьми последних матчах подряд, так что не исключено, что украинцы все-таки пересекутся на поле.

Отметим, что “Специя” занимает 15 место в турнирной таблице Серии А, а “Аталанта” идет восьмой.