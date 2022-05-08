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Миколенко в седьмой раз подряд выйдет в старте Эвертона на матч АПЛ

Наши за границей
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На этот раз в соперниках уставший середняк

Миколенко в седьмой раз подряд выйдет в старте Эвертона на матч АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 36-го тура чемпионата Англии "Лестер" примет "Эвертон" на "Кинг Пауэр Стедиум". В стартовом составе гостей на этот поединок появится украинец Виталий Миколенко.

Он займет привычную для себя позицию левого защитника. Это уже будет его седьмой матч подряд в основе – все предыдущие он провел от стартового до финального свистка.

Отметим, что сейчас "Эвертон" располагается в зоне вылета, и сегодня ему нужна только победа. В то же время "Лестер" ни за что не борется в чемпионате.

Команды начнут встречу в 16:00. UA-Футбол проведет текстовую прямую трансляцию этой встречи.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Лестер Сити Виталий Миколенко
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