Миколенко в седьмой раз подряд выйдет в старте Эвертона на матч АПЛ

В рамках 36-го тура чемпионата Англии "Лестер" примет "Эвертон" на "Кинг Пауэр Стедиум". В стартовом составе гостей на этот поединок появится украинец Виталий Миколенко.

Он займет привычную для себя позицию левого защитника. Это уже будет его седьмой матч подряд в основе – все предыдущие он провел от стартового до финального свистка.

Отметим, что сейчас "Эвертон" располагается в зоне вылета, и сегодня ему нужна только победа. В то же время "Лестер" ни за что не борется в чемпионате.