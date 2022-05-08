Миколенко в седьмой раз подряд выйдет в старте Эвертона на матч АПЛ
На этот раз в соперниках уставший середняк
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 36-го тура чемпионата Англии "Лестер" примет "Эвертон" на "Кинг Пауэр Стедиум". В стартовом составе гостей на этот поединок появится украинец Виталий Миколенко.
???? TEAM NEWS ????— Everton (@Everton) May 8, 2022
We are unchanged for #LEIEVE. ???? pic.twitter.com/UK56f6fEo9
Он займет привычную для себя позицию левого защитника. Это уже будет его седьмой матч подряд в основе – все предыдущие он провел от стартового до финального свистка.
Отметим, что сейчас "Эвертон" располагается в зоне вылета, и сегодня ему нужна только победа. В то же время "Лестер" ни за что не борется в чемпионате.
Команды начнут встречу в 16:00. UA-Футбол проведет
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