Коноплянка травмировался во время матча с Ракувом
Не задалось в "Краковии"
Фото: twitter.com/MKSCracoviaSSA
Полузащитник "Краковии" Евгений Коноплянка не смог доиграть матч 32 тура чемпионата Польши против "Ракува" (0:1, перерыв) из-за повреждения. Украинец покинул поле на 21 минуте встречи.
Вместо Евгения на поле вышел Серджу Ханка.
После ухода из "Шахтера" Евгений провел за "Краковию" 8 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего хавбека в 1.5 миллиона евро.
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