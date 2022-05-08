Коноплянка травмировался во время матча с Ракувом

Полузащитник "Краковии" Евгений Коноплянка не смог доиграть матч 32 тура чемпионата Польши против "Ракува" (0:1, перерыв) из-за повреждения. Украинец покинул поле на 21 минуте встречи.

Вместо Евгения на поле вышел Серджу Ханка.

После ухода из "Шахтера" Евгений провел за "Краковию" 8 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего хавбека в 1.5 миллиона евро.