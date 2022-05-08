Зинченко в старте на матч против Ньюкасла
Поможет "Сити" вырваться вперед в чемпионской гонке?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" опубликовал состав на матч 35 тура Премьер-лиги против "Ньюкасла". С первых минут на поле появится Александр Зинченко.
Встреча начнется в 18:30 по киевскому времени.
На данный момент "Манчестер Сити" имеет с "Ливерпулем" равное количество очков, но у "горожан" матч в запасе. Вчера команда Юргена Клоппа сыграла вничью с "Тотенхэмом" (1:1).
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