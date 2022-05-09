Лунин получил среднюю оценку за дебютный матч в Примере
Украинский вратарь пропустил лишь единожды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин вышел в стартовом составе на матч 35-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (0:1).
Для 23-летнего украинца это был первый матч в Ла Лиге в этом сезоне. Мадридский клуб минимально проиграл, а единственный гол был забит с пенальти.
Лунин получил от веб-портала WhoScored оценку 6.5, что является средним показателем среди партнеров по команде. Выше только у Родриго, Каземиро, Начо (все 6.6) и Марко Асенсио (6.8).
Напомним, что в текущем сезоне украинец выходил на поле лишь дважды в Кубке короля - с "Эльче" (2:1) и "Алькояно" (3:1). Во всех остальных матчах Анчелотти ставил в основу Куртуа.
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