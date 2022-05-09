"Чувствую себя все более уверенно". Миколенко высказался о дебютном голе в АПЛ

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко поделился эмоциями после матча АПЛ с "Лестером" (2:1), в котором он отметился дебютным голом.

"Мой забитый мяч – это не важное событие. Важно – это набранные командой три очка. Игра была очень тяжелой, но мы справились и одержали победу. Это делает меня счастливым. Все, что имеет значение в оставшихся матчах – это в дальнейшем побеждать. Не важно, против кого мы будем играть. Нам нужны три очка в каждой встрече, мы будем настраиваться именно на такой результат.

Когда я забил, все прибежали ко мне. Это меня порадовало, потому что такие вещи придают невероятной уверенности. Это отличное чувство и я очень рад отпраздновать этот момент с моими партнерами по команде. И болельщики… Вау. Наши фанаты блестящие, будь то выездной матч или домашний. Неважно, где мы играем. Хочу их очень сильно поблагодарить, обожаю их.

С каждой игрой чувствую себя все более уверенно. Главный тренер помогает в этом, особенно во время перерывов между матчами, когда у нас есть возможность поработать на тренировках", - сказал Миколенко.