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"Чувствую себя все более уверенно". Миколенко высказался о дебютном голе в АПЛ

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В этом ему помогает главный тренер

"Чувствую себя все более уверенно". Миколенко высказался о дебютном голе в АПЛ

Фото: ФК Эвертон

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Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко поделился эмоциями после матча АПЛ с "Лестером" (2:1), в котором он отметился дебютным голом.

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"Мой забитый мяч – это не важное событие. Важно – это набранные командой три очка. Игра была очень тяжелой, но мы справились и одержали победу. Это делает меня счастливым. Все, что имеет значение в оставшихся матчах – это в дальнейшем побеждать. Не важно, против кого мы будем играть. Нам нужны три очка в каждой встрече, мы будем настраиваться именно на такой результат.

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Когда я забил, все прибежали ко мне. Это меня порадовало, потому что такие вещи придают невероятной уверенности. Это отличное чувство и я очень рад отпраздновать этот момент с моими партнерами по команде. И болельщики… Вау. Наши фанаты блестящие, будь то выездной матч или домашний. Неважно, где мы играем. Хочу их очень сильно поблагодарить, обожаю их.

С каждой игрой чувствую себя все более уверенно. Главный тренер помогает в этом, особенно во время перерывов между матчами, когда у нас есть возможность поработать на тренировках", - сказал Миколенко.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Лестер Сити Виталий Миколенко
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Источник:
ФК Эвертон

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