Зинченко потренировался с 10-летним беженцем из Украины на базе Ман Сити
Украинский футболист отличился хорошим поступком
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко отличился хорошим поступком.
25-летний футболист потренировался на базе "горожан" с 10-летним мальчиком, который был вынужден покинуть Украину из-за вторжения российских захватчиков.
"Это Андрей. Ему 10 лет. Сегодня он находится в безопасности. Как и большинство украинцев, он был вынужден вместе с семьей покинуть свой дом из-за войны.
Еще 75 дней назад этот мальчик мечтал стать футболистом и беспечно тренировался со своей командой. Сегодня же он мечтает только об одном – о мире в нашей стране. О покое. О нормальной жизни у себя дома.
Мне очень больно от того, что из-за войны, развязанной россией, таких детей, как Андрей, сегодня в Украине очень много. Лишенных детства, а еще хуже – жизни.
Я верю, что скоро настанет день нашей, украинской победы. И все детки смогут снова проживать свое беззаботное детство, исполненное детских мечтаний и положительных эмоций, которые сегодня на несколько минут смог почувствовать Андрей на тренировке "Манчестер Сити". Слава Украине", - написал Зинченко.
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