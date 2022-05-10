Зинченко потренировался с 10-летним беженцем из Украины на базе Ман Сити

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко отличился хорошим поступком.

25-летний футболист потренировался на базе "горожан" с 10-летним мальчиком, который был вынужден покинуть Украину из-за вторжения российских захватчиков.

"Это Андрей. Ему 10 лет. Сегодня он находится в безопасности. Как и большинство украинцев, он был вынужден вместе с семьей покинуть свой дом из-за войны.

Еще 75 дней назад этот мальчик мечтал стать футболистом и беспечно тренировался со своей командой. Сегодня же он мечтает только об одном – о мире в нашей стране. О покое. О нормальной жизни у себя дома.

Мне очень больно от того, что из-за войны, развязанной россией, таких детей, как Андрей, сегодня в Украине очень много. Лишенных детства, а еще хуже – жизни.

Я верю, что скоро настанет день нашей, украинской победы. И все детки смогут снова проживать свое беззаботное детство, исполненное детских мечтаний и положительных эмоций, которые сегодня на несколько минут смог почувствовать Андрей на тренировке "Манчестер Сити". Слава Украине", - написал Зинченко.