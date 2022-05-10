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"Пока ты здесь играешь, твоя страна плачет". Фанат Атлетико пытался деморализировать Лунина перед дерби

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Нелюди на "Ванда Метрополитано"

"Пока ты здесь играешь, твоя страна плачет". Фанат Атлетико пытался деморализировать Лунина перед дерби

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

На прошлых выходных 23-летний украинский голкипер Андрей Лунин провел свой первый матч за мадридский "Реал" в рамках Ла Лиги, заняв место в воротах в матче 35-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (0:1).

В эфире испанского футбольного шоу "El día después" был показан эпизод, как на предматчевой разминке один из болельщиков "матрасников" кричал в мегафон следующую кричалку: "Пока ты здесь играешь, твоя страна плачет". Он повторял неприятные слова раз за разом, за что был освистан другими фанатами на "Ванда Метрополитано".

Лунин перешел в "Реал" летом 2018-го года. С того времени украинец трижды отправлялся в аренды. Напомним, что в текущем сезоне украинец выходил на поле лишь дважды в Кубке короля – с "Эльче" (2:1) и "Алькояно" (3:1). Во всех остальных матчах Анчелотти ставил в основу Куртуа.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Андрей Лунин война с Россией
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Источник:
20minutos.es

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