"Пока ты здесь играешь, твоя страна плачет". Фанат Атлетико пытался деморализировать Лунина перед дерби
Нелюди на "Ванда Метрополитано"
Getty Images / Global Images Ukraine
На прошлых выходных 23-летний украинский голкипер Андрей Лунин провел свой первый матч за мадридский "Реал" в рамках Ла Лиги, заняв место в воротах в матче 35-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (0:1).
В эфире испанского футбольного шоу "El día después" был показан эпизод, как на предматчевой разминке один из болельщиков "матрасников" кричал в мегафон следующую кричалку: "Пока ты здесь играешь, твоя страна плачет". Он повторял неприятные слова раз за разом, за что был освистан другими фанатами на "Ванда Метрополитано".
Cánticos a Lunin en el Wanda de absoluta vergüenza.— RNMJ TV Real Madrid (@rnmjtv2) May 9, 2022
Según presentador EDD cantaban: "Tú aquí jugando y tu país llorando" pic.twitter.com/pZLRsiBHDM
Лунин перешел в "Реал" летом 2018-го года. С того времени украинец трижды отправлялся в аренды. Напомним, что в текущем сезоне украинец выходил на поле лишь дважды в Кубке короля – с "Эльче" (2:1) и "Алькояно" (3:1). Во всех остальных матчах Анчелотти ставил в основу Куртуа.
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