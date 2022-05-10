Александр Филиппов купил автомобиль для ВСУ
Украинский футболист поддержал нашу армию
Фото: facebook.com/rigafootballclub
Украинский нападающий "Риги" Александр Филиппов решил не оставаться в стороне и поддержал нашу армию в войне с российскими захватчиками.
29-летний футболист вместе со своими друзьями приобрел автомобиль для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил украинский журналист и блогер Дмитрий Поворознюк.
Журналист добавил, что он также лично собирает деньги для покупки машины для военных. На следующей неделе он планирует отвезти два авто на линию фронта: Изюмское направление (Харьковская область) и Херсон. В обоих местах служат его друзья. На приобретение автомобиля не хватает 150 000 гривен.
Карта для помощи военным:
Поворознюк Дмитрий, 5363 5426 0313 0320
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