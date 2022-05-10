Александр Филиппов купил автомобиль для ВСУ

Украинский нападающий "Риги" Александр Филиппов решил не оставаться в стороне и поддержал нашу армию в войне с российскими захватчиками.

29-летний футболист вместе со своими друзьями приобрел автомобиль для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил украинский журналист и блогер Дмитрий Поворознюк.

Журналист добавил, что он также лично собирает деньги для покупки машины для военных. На следующей неделе он планирует отвезти два авто на линию фронта: Изюмское направление (Харьковская область) и Херсон. В обоих местах служат его друзья. На приобретение автомобиля не хватает 150 000 гривен.

Карта для помощи военным:

Поворознюк Дмитрий, 5363 5426 0313 0320