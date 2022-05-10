Лэмпард сообщил о состоянии Миколенко перед матчем с Уотфордом

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лампард рассказал о состоянии украинского защитника Виталия Миколенко, которого пришлось досрочно заменить в матче с "Лестером" (2:1).

22-летний футболист избежал повреждения и будет готов выйти на поле в поединке 30-го тура АПЛ против "Уотфорда", который состоится 11 мая. Лемпард добавил, что у Миколенко просто случились судороги.

Напомним, что в матче с "лисами" наш соотечественник забил дебютный гол за "ирисок". Также отметим, что Виталий Миколенко стал пятым украинцем, которому удавалось забивать мячи в матчах английской Премьер-лиги.