Миколенко выйдет в основе Эвертона на очередной матч АПЛ
Тренер ему доверяет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 11-го мая, "Эвертон" в чемпионате Англии сыграет гостевой матч АПЛ против "Уотфорда". Это важный для команд поединок, результат которого окажет влияние на борьбу за выживание. В составе гостей нашлось место для украинского защитника Виталия Миколенко. Он традиционно для себя закроет левый фланг обороны.
Our starting XI to face Watford! ????#WATEVE pic.twitter.com/tMZ0TC4Sh5— Everton (@Everton) May 11, 2022
Отметим, что это восьмой подряд выход украинца в стартовом составе "ирисок" на матч УПЛ. В предыдущем матче чемпионата Англии Миколенко забил гол и отметился самыми высокими в команде оценками.
Матч "Уотфорд" – "Эвертон" стартует в 21:45. UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка в матч-центре.
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