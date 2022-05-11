Миколенко выйдет в основе Эвертона на очередной матч АПЛ

Сегодня, 11-го мая, "Эвертон" в чемпионате Англии сыграет гостевой матч АПЛ против "Уотфорда". Это важный для команд поединок, результат которого окажет влияние на борьбу за выживание. В составе гостей нашлось место для украинского защитника Виталия Миколенко. Он традиционно для себя закроет левый фланг обороны.

Отметим, что это восьмой подряд выход украинца в стартовом составе "ирисок" на матч УПЛ. В предыдущем матче чемпионата Англии Миколенко забил гол и отметился самыми высокими в команде оценками.

Матч "Уотфорд" – "Эвертон" стартует в 21:45. UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка в матч-центре.