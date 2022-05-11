Сергей Ребров выиграл чемпионат ОАЭ с Аль-Айном

Сергей Ребров вместе с "Аль-Айном" выиграл чемпионат ОАЭ за 3 тура до его конца. Команда украинского менеджера обыграла 5:0 "Аль Джазиру".

Это уже второй трофей Сергея с "Аль-Айном" Команда набрала 58 очков. На втором месте "Шарджа" с 48 баллами.

الأبطال في استاد هزاع بن زايد ???? #نادي_العين pic.twitter.com/7GuhPERt8J — نادي العين (@alainfcae) May 11, 2022

Это уже 6 чемпионство в карьере Реброва. До этого он взял два чемпионата с "Динамо" и 3 с "Ференцварошем".