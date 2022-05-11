Сергей Ребров выиграл чемпионат ОАЭ с Аль-Айном
Шестое чемпионство в копилку украинца
Фото: twitter.com/alainfcae
Сергей Ребров вместе с "Аль-Айном" выиграл чемпионат ОАЭ за 3 тура до его конца. Команда украинского менеджера обыграла 5:0 "Аль Джазиру".
Это уже второй трофей Сергея с "Аль-Айном" Команда набрала 58 очков. На втором месте "Шарджа" с 48 баллами.
الأبطال في استاد هزاع بن زايد ???? #نادي_العين pic.twitter.com/7GuhPERt8J— نادي العين (@alainfcae) May 11, 2022
Это уже 6 чемпионство в карьере Реброва. До этого он взял два чемпионата с "Динамо" и 3 с "Ференцварошем".
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