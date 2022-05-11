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Сергей Ребров выиграл чемпионат ОАЭ с Аль-Айном

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Шестое чемпионство в копилку украинца

Сергей Ребров выиграл чемпионат ОАЭ с Аль-Айном

Фото: twitter.com/alainfcae

Новина українською

Сергей Ребров вместе с "Аль-Айном" выиграл чемпионат ОАЭ за 3 тура до его конца. Команда украинского менеджера обыграла 5:0 "Аль Джазиру".

Это уже второй трофей Сергея с "Аль-Айном" Команда набрала 58 очков. На втором месте "Шарджа" с 48 баллами.

Это уже 6 чемпионство в карьере Реброва. До этого он взял два чемпионата с "Динамо" и 3 с "Ференцварошем".

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В статье: Сергей Ребров Аль-Айн (ОАЭ)
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