Зозуля выставил на аукцион убекс с автографами бойцов Азова
Другие времена и герои тоже
Нападающий испанской "Фуэнлабрады" Роман Зозуля не устает помогать военным, приближающим нашу победу над российскими захватчиками.
На этот раз 32-летний украинец решил выставить на аукцион личный подарок - убекс (тактическая рубашка - прим.) одного из Героев "Азов Днепр" с автографами бойцов этого подразделения.
Стартовая цена лота - 1 000 долларов. Торги завершатся во вторник, 17 мая в 17:05.
"Помните времена, когда мы, игроки сборной Украины, считались чуть ли не национальными героями, представляющими Украину за ее пределами? О нас говорили, писали, на нас равнялись, мы оставляли автографы на мячах и футболках. Сейчас другие времена и герои тоже. Раньше они были нашими пылкими болельщиками, а сегодня – мы их самые большие фанаты.
Уже несколько лет я болею за "Азов Днепр". Сегодня лучшие игроки этого военного джентльменского клуба поставили свои автографы на "убексе" одного из Героев. Это самый крутой для меня подарок, но я решил выставить рубашку на аукционе. Потому что нашим защитникам нужна куча разных нужных и дорогих вещей", - написал Зозуля.
Фото: страница Романа Зозули в Facebook
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