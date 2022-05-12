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Зозуля выставил на аукцион убекс с автографами бойцов Азова

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Другие времена и герои тоже

Зозуля выставил на аукцион убекс с автографами бойцов Азова

Новина українською

Нападающий испанской "Фуэнлабрады" Роман Зозуля не устает помогать военным, приближающим нашу победу над российскими захватчиками.

На этот раз 32-летний украинец решил выставить на аукцион личный подарок - убекс (тактическая рубашка - прим.) одного из Героев "Азов Днепр" с автографами бойцов этого подразделения.

Стартовая цена лота - 1 000 долларов. Торги завершатся во вторник, 17 мая в 17:05.

"Помните времена, когда мы, игроки сборной Украины, считались чуть ли не национальными героями, представляющими Украину за ее пределами? О нас говорили, писали, на нас равнялись, мы оставляли автографы на мячах и футболках. Сейчас другие времена и герои тоже. Раньше они были нашими пылкими болельщиками, а сегодня – мы их самые большие фанаты.

Уже несколько лет я болею за "Азов Днепр". Сегодня лучшие игроки этого военного джентльменского клуба поставили свои автографы на "убексе" одного из Героев. Это самый крутой для меня подарок, но я решил выставить рубашку на аукционе. Потому что нашим защитникам нужна куча разных нужных и дорогих вещей", - написал Зозуля.

Зозуля выставил на аукцион убекс с автографами бойцов Азова - изображение 1Зозуля выставил на аукцион убекс с автографами бойцов Азова - изображение 2

Фото: страница Романа Зозули в Facebook

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В статье: Роман Зозуля Фуэнлабрада
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