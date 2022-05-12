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Ожидаемо. Ярмоленко покинет Вест Хэм после завершения сезона

Наши за границей
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Контракт украинца с клубом заканчивается этим летом

Ожидаемо. Ярмоленко покинет Вест Хэм после завершения сезона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер английского "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко покинет лондонский клуб в конце нынешнего сезона, сообщает BBC.

Контракт 32-летнего украинца с "молотобойцами" истекает в июне, а продлевать его стороны не планируют. В недавнем в своем интервью Ярмоленко рассказывал, что к нему есть интерес со стороны клубов Турции, Саудовской Аравии, Испании и Италии.

Футболист сборной Украины является одним из самых высокооплачиваемых игроков "Вест Хэма", и главный тренер команды Дэвид Мойес не станет препятствовать его уходу.

Напомним, Ярмоленко перебрался в "Вест Хэм" в 2018 году. За его трансфер лондонский клуб заплатил дортмундской "Боруссии" 20 миллионов евро. В этом сезоне вингер провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и выполнил 3 результативные передачи.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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vismut (Запорожье)
12.05.2022 в 14:20
В Ноттингем Форест
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