Ожидаемо. Ярмоленко покинет Вест Хэм после завершения сезона
Контракт украинца с клубом заканчивается этим летом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер английского "Вест Хэма" и сборной Украины Андрей Ярмоленко покинет лондонский клуб в конце нынешнего сезона, сообщает BBC.
Контракт 32-летнего украинца с "молотобойцами" истекает в июне, а продлевать его стороны не планируют. В недавнем в своем интервью Ярмоленко рассказывал, что к нему есть интерес со стороны клубов Турции, Саудовской Аравии, Испании и Италии.
Футболист сборной Украины является одним из самых высокооплачиваемых игроков "Вест Хэма", и главный тренер команды Дэвид Мойес не станет препятствовать его уходу.
Напомним, Ярмоленко перебрался в "Вест Хэм" в 2018 году. За его трансфер лондонский клуб заплатил дортмундской "Боруссии" 20 миллионов евро. В этом сезоне вингер провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и выполнил 3 результативные передачи.
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